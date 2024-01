Christian Domínguez no va más en "América Hoy", afirmó Johanna San Miguel.

"Me han dicho por ahí que Christian (Domínguez) no va más, no va más. ¿Será cierto? Eso lo veremos el lunes y nos vamos a enterar ahorita. Me daría pena que pierda su trabajo, pero Armando Tafur, que es mi amigo y compañero, amigo te mando un abrazo muy fuerte porque deben pasar un momento muy complicado y a Ethel (Pozo) también", expresó la conductora de EEG.