Christian Domínguez: Isabel Acevedo compartió insólito video del cantante.

Christian Domínguez fue descubierto en una faceta desconocida por su pareja Isabel Acevedo. La bailarina compartió insólito video del cantante de cumbia cuando le cepillaba el cabello como todo un profesional.

Mira: Rosángela Espinoza lloró frente a Michelle Soifer por decisión del Tribunal

"Sé que me vas a matar cuando lo veas pero el mundo debe de saber de tu VERSATILIDAD, no sólo en los escenarios. Eres uno de mis mejores alumnos que tuve que enseñar para que me pueda salvar. TE AMO", escribió en la descripción del video de la enamorada del cantante de cumbia.

Mira: Michelle Soifer "enfureció" con Ignacio Baladán tras votar por Rosángela

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!