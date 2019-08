Chola Chabuca se enfrentó a Lucas Piro por inesperado comentario en vivo.

¡Humildad! La Chola Chabuca estuvo como jurado invitado en la última edición de Divas EEG y se enfrentó a Lucas Piro por inesperado comentario que lanzó en vivo tras quedar eliminado con Rosángela Espinoza del reality de baile.

El bailarín profesional pidió a jurado que revisen bien la letra de la canción para que comprendan el porqué no utilizaron más elementos. La Chola Chabuca no le permitió y le dijo: "No es correcto ni justo que nos mandes a escuchar la letra ni a leerla porque te voy a enviar a leer un librito de humildad".

