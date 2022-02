Cachaza se enfrentó a Rafael Cardozo: "Yo nunca me fui de Esto es guerra"

Rafael Cardozo sorprendió a Carol Reali cuando la enfrentó frente a todos durante la elección entre los equipos que deberían formarse para la décima temporada de Esto es guerra entre Leones vs. Cobras y Guerreros vs. Combatientes.

El competidor histórico se incomodó porque Cachaza le hizo algunas muecas para decir que estaba en desacuerdo con la opción del brasileño al escoger al equipo de los "Guerreros y Combatientes". "Tú piensas algo y yo pienso otra cosa. Y o nunca me fui de Esto es guerra. Yo soy Cobra y nadie cambiará eso ", precisó.

El futuro esposo de Cachaza no pudo evitar quedarse callado frente al contundente comentario de la modelo, quien no le permitió que no se quede con el equipo original que empezó EEG hace 10 años.