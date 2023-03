Austin Palao habló de su encuentro con Flavia Laos, Luciana Fuster y Patricio Parodi en el set EEG

"Siento que soy una persona súper profesional y cordial. Mantengo bastante la educación que siempre me ha representado todos estos años. No creo porqué tener problemas con absolutamente nadie si es que no se me falta el respeto", aclaró el influencer peruano al mencionar que a veces la vida le pone en situaciones complicadas, pero él sabe cómo abordarlas.