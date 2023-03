Flavia Laos y Austin Palao protagonizaron romántico momento en detrás de cámaras en EEG

Tras la presentación de Flavia Laos en Esto es guerra, Austin Palao no pudo evitar protagonizar una romántica escena junto a su novia. La pareja se lució más enamorada que nunca y así lo demostraron cuando las cámaras del programa no los enfocaba. Austin y Flavia no podían estar separados y se dieron un tierno beso en detrás de cámaras de EEG.