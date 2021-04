Angie Arizaga protagonizó tensa confrontación con Ximena Peralta

La "Negrita" se molestó con Ximena al recordarle que no compite hace varias semanas atrás pese a estar sentenciada.

Angie Arizaga protagonizó tenso momento con Ximena Peralta tras ganarle un circuito extremo. La "Negrita" se molestó con Ximena al recordarle que no compite hace varias semanas atrás pese a estar en zona de sentencia y justo el día de eliminación acepte jugar.

"Llevo muchas terapias y tratamientos para poder competir. Si hoy estoy intentando competir no es por una sentencia, Ximena. Mi lesión viene desde diciembre. ¿Tú sabes lo es tener dos hernias? Si no sabes mejor no comentes, Ximena", explicó muy incómoda la pareja de Jota Benz.

