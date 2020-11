Angie Arizaga dedicó conmovedor mensaje al retirarse de la semifinal de EEG

Jazmín Pinedo agradeció a la guerrera por competir en la semifinal, pese a estar con una grave lesión en la columna.

¡Hasta pronto! Angie Arizaga dedicó conmovedor mensaje al retirarse de la semifinal de Esto es guerra. Jazmín Pinedo agradeció a la guerrera por competir en algunos juegos, pese a estar con una grave lesión en la columna.

"Se me complica muchísimo el tema de la lumbar. Gracias, ‘Tephita’, por regresar, por ser parte de ‘Los Guerreros’. De verdad quiero competir, pero como me dice el doctor, lo que tengo que hacer es no jugar, no hacer nada de deporte para poder recuperarme. Yo estoy en casa todo el día descansando con terapia y recién cuando vengo al trabajo no siento dolor. Entonces digo: 'Voy a jugar’, pero una vez que empiezo los tirones comienzan y ya no puedo terminar los circuitos", acotó.

Finalmente, Angie Arizaga agradeció a todo el equipo de producción del programa por cuidar de su salud y aseguró que pondrá todo su empeño en reponerse satisfactoriamente de la lesión. "Gracias y voy a ponerme las pilas para recuperarme lo más pronto posible", expresó.

