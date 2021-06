Angie Arizaga celó a Jota Benz con "Queca" y lanzó torta en la cara

"Queca" puso en aprietos a Jota cuando le reveló que su romance con Angie es "armado".

Angie Arizaga lanzó torta en la cara a Jota Benz cuando escuchó decir a "Queca" que el guerrero le reveló que su romance con la popular "Negrita" es "armado" y que busque en su celular todos los mensajes que ambos se envían. "Es puro. Yo no estoy con ella de verdad porque no la quiero y me muero por ti, Queca", contó la conductora.

➤ Mira: Ducelia Echevarría perdió decisivo punto ante Paloma Fiuza con inesperado final

La integrante de los Guerreros se mostró sorprendida por las declaraciones de "Queca" y no dudó en darle un castigo. Johanna San Miguel personificada en "Queca" defendió al hermano de Gino Assereto por la reacción de Arizaga, quien le lanzó un segundo tortazo. La divertida terminó cuando la guerrera ingresó con un "ladrillo" y todos se fueron corriendo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Angie Arizaga se enfrentó a "Queca" por lanzar piropo a Jota Benz