Angie Arizaga castigó a Jota Benz por burlarse de ella tras perder juego

Rafael Cardozo contó en vivo la reacción que tuvo el guerrero y la "Negrita" quedó muy impactada.

¡No le perdonó! Angie Arizaga castigó a Jota Benz por burlarse de ella cuando el globo lleno de talco se reventó sobre su cabeza. Rafael Cardozo contó en vivo la reacción que tuvo el guerrero y la "Negrita" quedó muy impactada.

➤ Mira: Jota Benz quedó impactado al recordar a la expareja de Angie Arizaga

"¿Te has reído, Jota? De ahí no me digas para vernos el fin de semana. Este fin de semana castigado", precisó la guerrera, quien no creyó en las explicaciones de Jota Benz al asegurar que no solo pasó dicho incidente ya que también reclamó al miembro de la producción por inflar el globo.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Ducelia Echevarría y su reacción al perder duelo de TikTok contra Angie Arizaga