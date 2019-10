Alessandra Lama incomodó a Ducelia Echevarría con inesperado comentario.

El ingreso de Alessandra Lama al programa generó diversas reacciones de sus compañeras. Ducelia Echevarría hizo notar su incomodidad al escuchar inesperado comentario sobre su paso a los Guerreros.

➤ Mira: Alessandra Lama: conoce a la bella nueva integrante de los Guerreros

"Estoy súper nerviosa, pero emocionada y he venido a dar mi 100% a quien le guste y a quien no. Solamente digo", expresó Alessandra Lama. Mathías Brivio consultó a la modelo si prefería a los Guerreros o Combatientes y esta fue su respuesta. "Me da igual cualquier equipo y en cualquiera de los dos me sentiría súper cómoda", finalizó Ale.

➤ Mira: Ducelia Echevarría a Rosángela: Te falta un montón de tiempo para llegar a mi nivel

Todos los episodios de EEG en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!