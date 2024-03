Alejandra Baigorria se quitó el anillo y así reaccionó Said Palao ¿Qué sucedió?

Alejandra Baigorria se sinceró frente a la pregunta de María Pía Copello cuando le le dijo si era celosa con Said Palao. La "Patrona" confesó que no lo es pues confía en su futuro esposo. "Con Said aprendí muchas cosas porque sí, he sido tóxica en su momento. Pero la vida me enseñó que, si alguien te la quiere hacer, te la hará", expresó la empresaria.