¿Mario Irivarren se incomodó con Alejandra Baigorria por no invitarlo a su boda?

Fue Mario Hart quien comenzó preguntándole a Mario Irivarren si de igual forma iría a la boda de Said Palao con Alejandra Baigorria si no invitan a Onelia Molina. En ese momento, el modelo no pudo ocultar su incomodidad, pero prefirió no responderle a la rubia. Según señaló el integrante de EEG, no acostumbra trasladar sus problemas a la pantalla chica y conversaría con la empresaria en privado.