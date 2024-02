¿Alejandra Baigorria y Said Palao tuvieron su primera pelea por Mario Irivarren?

Alejandra Baigorria no imaginó protagonizar un tenso momento con su novio Said Palao cuando ambos no se pusieron de acuerdo si invitarían a Mario Irivarren a su boda. "Mi amorcito es bien tranquilo, pero yo sí lo diré. Tú no te preocupes y mantén tu perfil bajo que a mí me encanta", expresó la "Patrona" frente a la sorpresa de Said. "A él no le gustan los problemas, pero a mí sí", dijo Ale.