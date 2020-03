La capitana de los Combatientes aseguró que los capitanes no tienen un escudo para no quedar sentenciada.

La capitana de los Combatientes aseguró que los capitanes no tienen un escudo para no quedar sentenciada.

Alejandra Baigorria se enfrentó a Michelle Soifer por criticar su sentencia y afirmar que antes se tenía un respeto por los capitanes al no ponerlos en zona de riesgo. La "Patrona" cuestinó lo dicho por su colega y le recordó que tiene que seguir las reglas del juego.

"Yo no sabía que tener la banda era un tipo de escudo que no te pueden sentenciar o que te sirve para no competir. Lamentablemente es así, lesionados o sin capitanía y han sido sentenciados y eliminados. Así son las reglas del juego y hay que acatarlas", precisó Alejandra Baigorria.

