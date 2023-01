Alejandra Baigorria molesta por el nuevo formato de EEG y ausencia de Said Palao: "No me gusta"

"Para mí EEG no es EEG si no es combatientes vs. guerreros. Esos enfrentamientos y amor a las camisetas... jamás se igualarán. Este formato, personalmente, no me gusta. ¡Combatiente por siempre!", afirmó Baigorria a través de una historia. Como se recuerda, la "Patrona" aseguró en la temporada final de EEG 2022 que no regresaría al programa por un supuesto favoritismo al equipo de los guerreros.