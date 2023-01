Alejandra Baigorria y Said Palao protagonizaron tierno beso frente al Tesoro de Petra en Jordania

Alejandra Baigorria y Said Palao siguen viviendo un viaje de ensueño por el otro lado del mundo y esta vez la pareja tomó como destino el país de Jordania para conocer junto a Fabio Agostini y Facundo Gonzáles una de las maravillas del mundo, el Tesoro de Petra. Ellos publicaron una romántica foto frente a famoso recinto.

Los enamorados sorprendieron a sus seguidores con un tierno beso que fue inmortalizado en una foto que publicó Said en sus redes sociales al lado de otras instantáneas de su visita por el Tesoro, las tumbas reales y esperado Monasterio. La "Patrona" confesó que no pudo subirse a un camello, pero no dudó en tomarse una selfie dentro del complejo.