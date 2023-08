Alejandra Baigorria lloró y abandonó el set de EEG por dura crítica de Mario Irivarren

La novia de Said Palao se molestó por este comentario y afirmó que Mario no se haga de enamorado defensor. Él se defendió de Baigorria al recordarle que ella se autoproclama la reina de los realities ya que no le permitió hablar para encararla por su enamorada. "Producción, ¿van a permitir que él me deje mal a mí? Bueno ahora dejo dicho 'no vuelvo a competir con Onelia, ¿okey?'. Ella también me tira codos a mí, pero yo me quedo callada", precisó Ale.