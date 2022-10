Tilsa Lozano sobre los retoques de Sheyla Rojas: “No me gusta la cara de muñeca”

Por eso que, al consultarle sobre sus retoquitos, la ex ‘Vengadora’ confirmó que se ha operado el busto y que anualmente se aplica bótox en la frente, sin embargo, no dudó en opinar de algunas influencers peruana.

“Yo creo que es el gusto de cada uno, pero a mi estilo, lo que a mi me gusta, pues a mi no me gusta la cara de muñeca, parece que viviese con el filtro de Instagram, es como cara de filtro. A mí no me gusta, al final al que le tiene que gustar es a quien se lo va poner, yo siempre voy por la tendencia a lo natural”