Natalie Vértiz sobre Tiktokers, Los Rivales: "Discrepo con el jurado, Karen Dejo lo hizo mejor"

La conductora expresó que Karen Dejo y Elmer Almache se llevaron de encuentro a Gabriela Herrera y Maykol Show.

Natalie Vértiz hizo énfasis sobre la semifinal de Tiktokers: Los Rivales y aseguró que, para ella, Karen Dejo y Elmer Almache tuvieron mejor puesta en escena en comparación a Gabriela Herrera y Maykol Show, quien no mostró gran soltura con sus pasos de baile.

"Se acerca la gran final, es verdad y discrepo un poco con el jurado porque, si bien es cierto, todos han bailado bien y siento que en esta semifinal, para mi, Karen lo hizo mejor."

"Karen y Elmer lo hicieron increíble. No sabemos si es una competencia de baile, de tiktokers y la verdad tiene mucho que ver cómo puedas tener química con tu pareja."

"Para mi no fue su mejor presentación (de Maykol Show). No sentía que era el Maykol que había empezado, tiene un montón de carisma, pero ayer no me pareció que los pasos estaban bien marcados, sentí que Karen y Elmer se lo llevaron de encuentro, pero la competencia es así. No sabemos qué pueda pasar."

