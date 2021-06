Karen Dejo y Elmer se despidieron de EEG con espectacular baile de ritmo urbano

La pareja de TikTok intentó pasar a la gran final, pero Tula Rodríguez votó por la coreografía de Maykol y Gabriela.

Karen Dejo y Elmer Almache quedaron fuera de la competencia de "Tiktokers: Los rivales" por votación de la jurado Tula Rodríguez tras enfrentarse a la dupla de Maykol Show y Gabriela Herrera. La dupla se convirtió en policías del perreo y pusieron a bailar a todos los integrantes del reality.

➤ Mira: Tula Rodríguez sobre baile TikTok de Karen Dejo y Elmer: "Algunas imprecisiones"

"A mí me parece que es una pareja que hoy es una buena noche. He sentido un ligero nerviosismo, pero me imagino que es por toda la situación vivida", comentó la jurado antes de elegir a Maykol Show y Gabriela como la pareja que pasa a la gran final de TikTok.

Todos los episodios de EEG en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Maykol Show y Gabriela Herrera eliminaron a Karen Dejo en guerra de TikTok