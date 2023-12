Natalie Vértiz se avergonzó por este error de Yaco Eskenazi en vivo

Natalie Vértiz no se aguanta ninguna, es por eso que en la reciente edición de Estás En Todas no se guardó nada y decidió corregir en vivo a Yaco Eskenazi. ¿Qué sucedió? El excapitán de 'Los Leones' estaba comentado sobre algún parecido que podría tener con David Beckham y se le salió un: "A la firme". Esta frase desató la furia de la exreina de belleza que le reclamó así: "A la firme, ay Dios mío, algún día me vas a sacar de aquí con canas", y explicó que este tipo de léxico no es correcto para la conducción de un programa.