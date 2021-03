Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi anuncian embarazo con tierna ecografía

Yaco Eskenazi estuvo con ella y acarició su linda pancita.

¡Muy tiernos! Natalie Vértiz, muy feliz, reveló que está embarazada. Durante las primeras horas del programa, la conductora recibió a su esposo Yaco Eskenazi y juntos anunciaron ante cámaras que "están embarazados".

Natalie se animó a pararse y mostrar su pancita de embarazo. "Me moría por gritar esta noticia, pero a diferencia de mi primera vez embarazada con Liam que estaba muy nerviosa. Este embarazo lo he sentido súpernuestro. Quería guardar el secreto a más no poder, pero la barriga ya estaba delatando.", contó.

"Todavía no sabemos qué es. Lo que sí podemos decir es que estamos saltando de un pie de la felicidad y que llegó en el momento que tenía que llegar.", expresó Natalie.

