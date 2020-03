Michelle Soifer elogió a Giuseppe Benignini: "No es un vividor"

¡Sin filtro! Michelle Soifercontestó todo en "Las esferas de la verdad" con Sheyla Rojas, a quien dejó impactada con su respuesta sobre su relación con Giuseppe Benignini.

La integrante de Esto es guerra fue consultada acerca de lo que consideraba que tiene el modelo venezolano a comparación de sus exparejas.

"(Tiene) Nobleza, es bueno, no es vividor. ¿Lo dije o lo pensé?", dijo antes de soltar una carcajada la competidora del reality para luego agregar más elogios.

"Es muy chico muy consciente y me apoya en todo. No me tiene envidia profesional y creo que eso es muy importante", sostuvo la capitana de los Guerreros.

