María Pía Copello: "El pelotazo de Mathías Brivio me hizo llorar"

María Pía Copello recibió un pelotazo de Mathías Brivio en agosto del 2017 y eso provocó que se desmaye en pleno programa de Esto es Guerra. Ocho meses después, la conductora reveló detalles de ese doloroso episodio.

"Mathías me hizo llorar, te lo juro, me dolió en el alma porque el micrófono se me fue y además creo que lloraba fuera de cámaras, obviamente, del dolor y del roche. Y dije qué me queda, me tengo que desmayar", declaró la animadora para Estás en Todas.

En entrevista con Choca Mandros para la secuencia "Chocahuarique", María Pía Copello agregó que cuando se paró y, detrás de cámaras, se fue a llorar a otro lado. "Me desmayé porque dije no me voy a poner a llorar, me paré y me fui a llorar a otro lado", aseguró.

