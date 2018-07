¿Michelle Soifer y Kevin Blow revelaron que ya conviven?

Michelle Soifer habló de todo lo que hace para cuidar sus valiosas pestañas y, "sin querer", reveló algunos datos con los que confirmaría su convivencia con Kevin Blow.

"Ahora que llego a mi casa me pongo las (pestañas) que son para dormir. Entonces Kevin Blow me toca la puerta tempranito y yo hola, así amanecí", detalló Michelle Soifer. El dominicano le hizo recordar lo que estaba revelando al asegurar que ambos despiertan en el mismo lugar.

"No digo que amanecemos, sino que me toca la puerta temprano porque hacemos muchas actividades juntos", se rectificó la retadora. "Yo no toco puertas para ver esas pestañas, sino la llamo por videollamada y le digo 'Michi' cómo vas", fue la explicación que dio Kevin Blow tras la revelación de su "amiga".

