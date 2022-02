¿Luciana Fuster y Flavia Laos fueron amigas? Patricio Parodi hizo tremenda confesión sobre ambas

Patricio Parodi habló por primera vez sobre la relación "amical" entre Flavia Laos y Luciana Fuster . En Estás en todas , el influencer contó que nunca existió una amistad entre ambas y hasta la fecha no entiende porqué atacan tanto a Fuster.

"Si la gente supiera la verdad de las cosas no se la agarrarían con ella porque ella no tiene nada de malo. Ella (Luciana Fuster) no está haciendo nada malo.", expresó ante cámaras.