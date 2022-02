¿Luciana Fuster reveló el porqué Flavia Laos terminó su relación con Patricio Parodi?

La integrante de " Esto es Habacilar " intentó contar algo feo que le pasó durante una relación amorosa, pero terminó por contar una historia que no le sucedió. Esto generó polémica ya que para sus seguidores, la modelo se habría referido a la historia de Flavia y Patricio.

"Que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje en una fiesta y hasta sola con mis amigas. Y me terminen por eso. Gracias a Dios a mí jamás me ha pasado. Ni yo confiaría en mí", escribió Luciana Fuster en sus redes sociales.