Joaquín de Orbegoso sobre Al Fondo Hay Sitio: "No termina de sorprendernos"

“Sigan viendo la serie, yo creo que no termina de mejorar, de sorprender, de hecho, hay mucha gente que comenzó esta nueva temporada pensando ‘no, yo ya no quiero ver porque no es lo mismo de antes’, y esas mismas personas se han tragado un poco sus palabras y han terminado diciendo ‘efectivamente no es lo mismo de antes, hay gente nueva, pero está maravilloso”, manifestó.