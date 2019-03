Ivana Yturbe sobre Jefferson Farfán: "Estoy con mi conciencia tranquila"

Ivana Yturbe se refirió a los duelos de hip hop que tiene con Rosángela Espinoza en Esto es Guerra y aseguró que no le cansa que en todo momento la guerrera hable de su relación con Jefferson Farfán.

"No me incomoda, de hecho es un momento complicado por todo lo que dicen, pero estoy tranquila, Yo sé cómo han sido las cosas, yo estoy con mi conciencia tranquila, me molesta mucho por mi familia, más que nada mi abuela que es una persona mayor", dijo Ivana Yturbe para Estás en Todas.

