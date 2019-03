Ivana Yturbe sobre ampay con Mario Irivarren: "Jefferson sabía que nos grababan"

Ivana Yturbe declaró para Estás en Todas y detalló cómo se dio el reciente ampay con Mario Irivarren. "No van a ver absolutamente nada malo, no se ve que nosotros retomamos la relación ni nada, no hay ni un beso, no hay un abrazo, Mario y yo somos compañeros de trabajo", aclaró.

"Tuvimos que ir a ayudar a dos amigos, yo salía, él entraba, y para mi mala suerte yo me quedé encerrada entre la puerta y la reja y él venía, entonces no me contestaban mis amigos arriba, Mario ya estaba en la puerta, yo le decía sácame de aquí porque ahorita nos van a grabar", afirmó la retadora, quien también contó que Jefferson Farfán sabía del ampay.

"Él apenas me estaban grabando, ya sabía que me estaban grabando, yo me di cuenta y en el instante se lo dije porque no hay nada que ocultar. Así como Mario y yo nos podemos ver acá, nos podemos ver en cualquier lugar, tenemos muchísimos amigos en común", dijo Ivana Yturbe.

"Mario y yo no hemos estado seis meses mi fuimos enamoraditos de tres días", aclaró la modelo, quien agregó que ahora solo está enfocada en su trabajo, Jefferson Farfán sabe cómo pasaron las cosas y no quiere hablar de retomar una relación con Mario Irivarren.

