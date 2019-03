Jefferson Farfán e Ivana Yturbe terminaron por esta razón.

Ivana Yturbe confirmó el fin de su relación sentimental con Jefferson Farfán y detalló que hace aproximadamente semana y media no sigue con el futbolista. "A él le incomodaba muchísimo que yo esté en el programa y yo no voy a dejar de trabajar", dijo en referencia a Esto es Guerra.

"Hay cosas que involucran estar en un reality, definitivamente es vivir el día a día, compartir con nuestros compañeros, que vean cómo estoy, cómo me siento, acá se dan cuenta de las cosas", declaró la modelo para Estás en Todas.

Ivana Yturbe descartó una reconciliación con Mario Irivarren y se refirió a su reciente ampay. "En las imágenes no van a ver nada malo, no hay ni un beso, no hay un abrazo, absolutamente nada, Mario y yo somos compañeros de trabajo", afirmó la ahora expareja de Jefferson Farfán.

