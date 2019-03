Mario Irivarren sobre ampay con Ivana Yturbe: "No tiene nada de malo"

Mario Irivarren habló de su reciente ampay con Ivana Yturbe y aclaró que no hay nada de malo en lo que pasó. El retador detalló que fue una situación graciosa, ya que encontró a la modelo atrapada entre las dos rejas del departamento de unos amigos.

"Justo llegué yo y me decía ayúdame a salir, y yo qué hago, la rompo. No hay una relación que está retomando, hay una relación cordial que se ha mantenido de manera alturada en el programa y lo que se dio fue algo anecdótico", dijo Mario Irivarren.

En entrevista para Estás en Todas, el retador contó que no sabía de la ruptura entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe y tampoco quiso opinar sobre el tema. "No me gusta opinar sobre mi vida privada, menos de terceros", aseguró.

