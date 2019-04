Ignacio Baladán recordó su primera aparición en televisión junto a Raúl Romero

Ignacio Baladán fue el invitado al chocahuarique de Choca. El integrante de Esto es Guerra recordó cuando trabajó junto a Raúl Romero en un programa de televisión y Estás en Todas te muestra video inédito.

Mira también: Mario Hart reaccionó así luego de escuchar canción "faldita" de Leslie Shaw

"El que me descubre (En televisión) fue Raúl Romero, en ese momento no sabía quién era, pregunté y luego me dijeron es Raúl Romero", contó el uruguayo a Choca. Esta fue su primera aparición junto al popular "cara de haba".