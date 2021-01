Choca Mandros: "Cometí un error y pido disculpas"

El conductor de TV apareció en el programa para manifestar sus disculpas.

Choca Mandros habló en Estás en todas acerca de las imágenes donde apareció el pasado fin de semana.

"No quiero empezar el programa sin antes referirme a las imágenes que salieron esta semana en donde me han visto en un local del sur. Arranco primero diciendo que voy a decir la verdad. Yo sí estuve en ese lugar, para que la gente sepa yo no vine de Lima al sur. Yo vivo en el sur. Fui a cenar a un local a tomar un piqueo. No vi nada de ilegal en eso. Cuando ingresé me di cuenta que no era como yo había pensado."

Mira: Kike Suero, Melcochita, Choca Mandros y otros artistas embellecidos por el "filtro 1000"

Choca Mandros vio foto de su pasado y Natalie Vértiz lanzó tremendo comentario

"Nos invitaron una bebida. Creo que fue el gran error no habernos ido en ese momento, pese a que lo conversamos con mi amiga. Estuvimos un rato y pedimos un taxi por aplicativo. Con esto no es excusa porque al día siguiente te pones a pensar donde estuviste. Sí, te das cuenta que estuviste sin mascarilla un rato y te expusiste, así como a tu entorno."

Asimismo, Choca se disculpó con todos y aseguró que nunca quiso comprometer a su círculo social. "Yo adelanté de forma particular mi prueba antígena para el lunes para no comprometer a nadie de mi entorno, en caso haya cometido alguna negligencia. Cometí un error y pido disculpas."

Todos los episodios de Estás en todas en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Capítulo 5: Choca reveló el origen de su apodo a la doctora Yolanda Clavo