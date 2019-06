Yoshimar Yotún fue expulsado ante Colombia y esto pasó tras el partido

La selección peruana enfrentó a su similar de Colombia en su último partido amistoso previo a la Copa América Brasil 2019. Yoshimar Yotún protagonizó un tenso momento y fue expulsado por una supuesta agresión contra Yerry Mina.

María Flores, mamá de Yoshimar Yotún, se pronunció en el set de En boca de todos sobre el incidente. "Sí, lo vi ayer, triste porque cometió un error, pero de esos errores uno aprende", declaró.

La señora María también explicó por qué cree que Yoshimar Yotún reaccionó de esa forma. "Todo el mundo ve los errores de otros, pero no ve sus mismos errores. Nosotros no sabemos qué le decía el colombiano cuando le tenía la mano en el cuello y reaccionó. Yo sé que no debe de ser, pero se equivocó y somos humanos", afirmó la madre del jugador de la selección peruana.

