Yahaira Plasencia se reafirma con demanda a Magaly Medina

La cantante aseguró que continuará con el proceso legal contra la conductora de espectáculos.

Yahaira Plasencia no da marcha atrás y se reafirmó con la demanda en contra Magaly Medina, quien emitiera las imágenes de una transmisión en vivo entre la cantante y su productor Sergio George, asegurando que eran recientes, y poniendo en duda su estado de su salud.

"Claro que sí. Definitivamente lo veré por la vía legal. Si hace algunas semanas hice unos videos aclarando que no tenía este virus, cómo pueden decir que de un momento a otro yo me paré de la cama y no tengo dolor de riñón… confundiendo a la gente y eso no lo voy a permitir y lo veré por la vía legal", sentenció la pareja de Jefferson Farfán y aseguró que la entrevista con Sergio George se grabó el 24 de abril y su intervención médica fue el 3 de mayo.

La cantante de salsa esperó que Magaly Medina se rectifique al día siguiente de emitir los videos y enviarla la carta notarial, pero al no ver ninguna intención para conciliar, Por este motivo decidió trasladarlo al ámbito legal.

