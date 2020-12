Yahaira Plasencia: ¿qué dijo sobre el bolso Louis Vuitton que le regaló Jefferson Farfán?

La salsera sorprendió con sus declaraciones acerca del costoso regalo que le dio Jefferson.

Yahaira Plasencia habló acerca del costoso bolso que le dio Jefferson Farfán. La cantante de salsa aseguró que fue un bonito presente y lo llevó a Miami. Cuando le preguntaron si es que el bolso fue "su almohada" para la playa, la salsera sorprendió con su respuesta.

"Tengo varias de esas cositas. Unas que me han regalado, otras que me he comprado. No tenía qué ponerme en la cabeza para apoyar. Es un regalo bonito, lo llevé y lo utilicé", respondió acerca del bolso.

