¿Yahaira Plasencia lloró por Pancho Rodríguez cuando viajó a Chile?

Yahaira Plasencia reveló que ahora es más fuerte y no llora así no más por alguien. "Claro, todos en algún momento (lloramos). La verdad es que yo no lloro desde el 2017 que fueron los años más complicados de mi vida. Ahora siento que me he vuelto una mujer mucho más fuerte y difícil que algo me haga derramar una lágrima. Puede ser mis papás, mi familia, pero por alguien, no, ya no", aseguró la cantante.