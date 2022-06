Yahaira Plasencia defiende a "La cantante": "Es nuevo para los jóvenes, quizá no conocen a Héctor Lavoe"

" Me parece que el tratamiento que le da Yahaira Plasencia a "El cantante" hace que la canción se adapte a la realidad musical actual y eso le da nueva vida. El mensaje continúa intacto, aunque las visuales sean nuevas y retraten el gusto actual de la juventud. Yahaira hizo una adaptación a su estilo y eso lo entiendo y lo aplaudo", publicó Rubén Blades en sus redes sociales.

"Obviamente hay muchos puristas que no van a entender y no lo aceptan, pero es algo nuevo para los jóvenes, de repente hay mucha gente que no conocía a Héctor, de hace muchos años, pero ahora con esta nueva versión van a saber también quién es, aparte da un bonito mensaje la canción", afirmó "La Patrona", quien presentó en vivo su nueva canción "La cantante".