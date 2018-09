Yahaira Plasencia: ¿Daniela Darcourt tuvo miedo de enfrentarla como solista?

Daniela Darcourt visitó el programa En boca de todos para lucir todo su talento en el set y habló de su nueva etapa como solista. La cantante detalló que sí tuvo miedo a la respuesta del público y también respondió sobre Yahaira Plasencia.

Mira: Yahaira Plasencia: ¿Daniela Darcourt debería ganar El artista del año?

"Yo siempre he dicho que la música no la veo como un enfrentamiento ni como una carrera para competir; al contrario, yo siempre compito conmigo misma. En mi caso trato de hacer caso omiso (a los contratos de otros) porque queriendo o no igual eso te afecta un poco", dijo la salsera sobre Yahaira Plasencia.

Mira: Daniela Darcourt: "No envidio a Yahaira Plasencia"

"Siempre he dicho que yo estaba muy nerviosa, tenía mucho temor de la respuesta de la gente, porque tú puedes salir, puedes ser muy talentoso, un prodigio quizá, pero el convencer al público, al que está debajo del escenario no es nada fácil", detalló Daniela Darcourt.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!