Yaco Eskenazi lloró en vivo al recordar a su papá.

¡No pudo resistirse! Yaco Eskenazi visitó el set de En boca de todos en el estreno de la temporada 2020 y protagonizó un emotivo momento al recordar a su papá Raúl Eskenazi. El conductor recibió un regalo muy especial que lo hizo derramar lágrimas en vivo.

"Mi superhéroe siempre, a pesar de que una persona se puede equivocar, mi papá siempre estuvo ahí conmigo y nunca dejó que yo tome algún camino que no debía. Era un papá tan preocupado por su familia, que de verdad formó un hombre igual", contó un emocionado Yaco Eskenazi.

Acompañado de su esposa Natalie Vértiz, el conductor y actor recibió un lindo detalle del programa: un cuadro con el dibujo de su padre. "Ahora que no está, no dejo de escuchar su voz, y siento que hoy es mi consciencia, hoy es la persona que me habla y me va guiando por dónde tengo que ir, por dónde no", dijo entre lágrimas Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi: su padre falleció a los 65 años

