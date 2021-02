Yaco Eskenazi desmiente que Natalie Vértiz está embarazada: "Todavía no hay nada"

Yaco Eskenazi respondió a los rumores de embarazo de Natalie Vértiz y reveló cómo se encuentra su esposa.

¿Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi serán nuevamente padres? En boca de todos entrevistó al conductor para conocer si desmiente o confirma lo que se comentó en los últimos días sobre el supuesto embarazo de su esposa.

► Mira: Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tendrán su segundo bebé más pronto de lo planeado

"Que yo sepa todavía seguimos siendo padres de Liam, pero no (está embarazada), apenas tengamos noticias te aseguro que te voy a contar. Hay que esperar que venga el ginecólogo, porque si no es él o no es el dueño de un laboratorio o un ecógrafo, va a estar un poco difícil que sepa qué hay dentro de la barriga de mi mujer", dijo Yaco Eskenazi sobre los rumores de embarazo de Natalie Vértiz.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

"Natalie Vértiz ya está embarazada", aseguró Reinaldo Dos Santos