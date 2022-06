Wendy Sulca aparece en Times Square por primera vez: "Es un sueño hecho realidad"

Wendy Sulca apareció por primera vez en Times Square como portada del playlist "Equal Andes" de Spotify y contó cómo se siente por esa oportunidad. "Estoy muy contenta porque de verdad es un sueño hecho realidad , jamás en mi vida cuando empecé a los seis añitos a cantar huayno, jamás pensé aparecer en una de sus pantallas en New York", dijo en un enlace con En boca de todos .

" La verdad que estoy viviendo un sueño en estos momentos , estoy muy feliz por todo el cariño también de la gente que me ha estado escribiendo mensajes muy bonitos, felicitándome por este acontecimiento tan bonito", afirmó la cantante, quien compartió con sus seguidores un extenso mensaje en su cuenta de Instagram .

"¡Wow! Estoy demasiado emocionada, nunca en mi vida imaginé aparecer en Times Square, aún sigo temblando, no me lo puedo creer. ¡Arriba Perú, siempre! Hace seis años cuando vine por primera vez a New York, jamás hubiera si quiera soñado con verme en una de sus pantallas más emblemáticas. De verdad que es inolvidable la experiencia que estoy viviendo", contó Wendy Sulca.