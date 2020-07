Wendy Sulca se conmovió al llevar ayuda a su antiguo barrio en Pamplona Alta

Wendy Sulca mostró su solidaridad con las personas de escasos recursos y las sorprendió donando víveres.

Wendy Sulca reapareció en En boca de todos mostrando su solidaridad con las familias necesitadas en tiempos de pandemia por el coronavirus. La cantante volvió a su antiguo barrio en Pamplona Alta y llevó alegría a los vecinos con su ayuda.

Wendy Sulca se puso nostálgica al ser recibida en el asentamiento humano "Las Quilcas del Mirador". "Justo yo subía por acá y me desbordan las lágrimas porque me trae muchos recuerdos, San Juan de Miraflores es el distrito donde yo nací, me hace recordar mucho mi niñez", dijo la joven cantante al referirse al lugar donde creció.

