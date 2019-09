Tula Rodríguez: "Sheyla Rojas es la reina del bisturí"

¡No más cuestionamientos! Tula Rodríguez salió al frente para responder a todas las críticas tras su coronación como Señora Primavera 2019. La conductora le respondió a Jaime "Choca" Mandros y de paso lanzó un comentario sobre Sheyla Rojas.

"Qué va a decir 'Choca' Mandros si su candidata sería quien trabaja con él en su programa, Sheyla Rojas. Saben que hubiera ganado ella, pero no hubo un cetro para la reina del bisturí", fue la polémica declaración de Tula Rodríguez.

La conductora de En boca de todos sufrió una "crisis" en pleno programa y advirtió que nadie le quitará su corona. "Yo gané, soy yo, les guste o no les guste, yo gané un punto más, entienden, y esta corona nadie me la va a quitar, yo me la gané", aclaró Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez "enloqueció" y así se defendió de Rebeca Escribens

