Tula Rodríguez: "Sheyla Rojas no es diva, es viva"

¡Sin filtro! Tula Rodríguez arremetió contra Sheyla Rojas luego de escuchar sus explicaciones por su ausencia en el reality Divas EEG. La conductora mostró su molestia y calificó a la exguerrera como "viva".

"Ella no estuvo porque no quiso, ella no es diva, ella es viva. Ahí falta Sheyla Rojas, ella debió estar, obviamente somos un grupo, pero eso no es ser diva, eso es ser viva", reafirmó Tula Rodríguez, quien provocó todo un alboroto en el set de En boca de todos.

