Tula Rodríguez recordó su época de vedette al ritmo de "La cocotera"

Tula Rodríguez se puso las botas de Daysi Araujo y demostró que aún domina muy bien la pista de baile.

Daysi Araujo puso en venta todo su vestuario de vedette y le regaló a Tula Rodríguez unas botas de taco alto con los colores de la bandera de Perú. La conductora dijo, en tono de broma, que no recordaba cómo es caminar con taco doce.

► Mira: Tula Rodríguez enfrentó en duelo de zapateo a su rival de TikTok

"Es que no me acuerdo, muchos años, yo ya en estas botas no me acuerdo", afirmó Tula Rodríguez, quien escuchó la canción "La cocotera" y de inmediato se puso a bailar y mover las caderas, demostrando que aún domina muy bien los zapatos altos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Tula Rodríguez usó botas de tacón alto y las rompió