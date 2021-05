Tula Rodríguez: "Me hice una liposucción de soltera, pero no necesitaba, estaba regia"

Tula Rodríguez confesó que en su juventud se dejó llevar por la moda y lo que hacían sus amigas. ¿Se arrepiente?

Tula Rodríguez opinó sobre las cirugías a las que se someten las artistas del medio para lucir un cuerpo perfecto y fue muy sincera al revelar que en su juventud se hizo una liposucción, aunque luego se arrepintió porque no la necesitaba.

"Yo voy a ser honesta, yo me hice una liposucción de soltera y de verdad que estaba regia, era rica, chibolita, tenía cinturita, pero como en ese momento todas se hacían, yo de tonta a la moda yo también quiero, y no necesitaba", contó Tula Rodríguez.

"Nunca me he hecho botox, nunca me he hecho esas cosas que ahora de adulta podría hacerme. Cuando eres joven, de verdad, con una buena alimentación vas a estar regia, que es lo que intento ahora, tener una buena alimentación y vida sana, estoy ahí que la lucho", detalló la conductora de En boca de todos sobre la vida saludable que intenta llevar.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!