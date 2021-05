Maykol Show "lloró" frente a Tula Rodríguez por eliminarlo en guerra de TikTok de EEG

El tiktoker se mostró indignado con la conductora por sacarlo del programa y llegó al set para dar su descargo.

Maykol Show se mostró incómodo frente a Tula Rodríguez por eliminarlo en guerra de TikTok de Esto es guerra. El joven tiktoker legó al set de En boca de todos para dar su descargo y contar su indignación con la conductora por sacarlo del segmento de TikTok. "No puedo perdonar", precisó.

La estrella de Tiktok contó que imaginó que la jurado lo iba a salvar de la competencia. "Me dolió que la persona que me apoyó en mis inicios de mi carrera me apuñale por la espalda", sentenció Maykol Show. La conductora se disculpó, pero le pidió que regrese renovado ya que conoce el potencial que tiene.

